Primavera 2. Bari-Pisa 1-1

BARI.
Sanrocco,
Sassarini
(60′
Campanelli),
Cerrieri,
Polito,
Mavraj,
Soldani,
Spadavecchia
(85′
Emiliano),
Stoyanov,
Martire
(74′
Sidibe),
Caputi
(85′
Alonso),
Keita
(74′
Italia).
A
disposizione.
Mezzapesa,
Dimonte,
Mundo,
Scarano,
Georgievski,
Legrottaglie,
Virginia.
Allenatore
Anaclerio.
PISA.
Vukovic,
Bendinelli,
Mazzantini
(65′
Bacciardi),
Malfatti,
Mbambi,
Casarosa,
Ribechini
(46′
Mainardi),
Battistella
(65′
Landucci),
Tosi,
Bettazzi
(89′
Cenerini),
Vivace.
A
disposizione.
Luppichini,
Paolini,
Lenzoni,
Checcacci,
Menicucci,
Tuon,
Barsacchi,
Novak.
Allenatore
Innocenti.
Arbitro.
Gabriele
Sciolti
di
Lecce.
Assistenti.
Mongelli-Marvulli
Reti.
13′
Spadavecchia,
79′
Mbambi
Note.
Ammoniti
Malfatti,
Battistella.
Al
48′
Vivace
ha
fallito
un
calcio
di
rigore.
Recupero
2′
pt;
5′
st.