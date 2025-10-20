Una maglia speciale, la nostra storia proiettata nel futuro

Il

Pisa

Sporting

Club

presenta

ufficialmente

il

Third

Kit

2025-2026.

Una

maglia

e

un

completo

speciale

che

il

Pisa

Sporting

Club

indosserà

per

la

prima

volta

venerdì

prossimo

nell’affascinante

sfida

con

il

Milan

in

programma

allo

Stadio

“Giuseppe

Meazza”.

Il

Third

Kit

2025-2026

riporta

alla

luce

il

marchio

storico

che

ha

segnato

un’epoca

gloriosa

del

Pisa

Sporting

Club,

rievocando

la

memoria

collettiva

e

proiettando

allo

stesso

tempo

il

Club

verso

una

nuova

dimensione;

è

un

gesto

di

riconoscenza

verso

la

storia

e,

allo

stesso

tempo,

una

spinta

ambiziosa

verso

il

futuro.

Il

Third

Kit

sarà

disponibile,

nelle

versioni

Match

&

Lifestyle,

sullo

store

online

del

Pisa

Sporting

Club

in

contemporanea

con

il

fischio

d’inizio

di

Milan-Pisa.

Potrete

trovarlo

anche

presso

lo

Store

Ufficiale

del

Club

(Via

Oberdan-Borgo

Largo)

a

partire

da

lunedì

27

ottobre

2025.