Una maglia speciale, la nostra storia proiettata nel futuro

Il
Pisa
Sporting
Club
presenta
ufficialmente
il
Third
Kit
2025-2026.
Una
maglia
e
un
completo
speciale
che
il
Pisa
Sporting
Club
indosserà
per
la
prima
volta
venerdì
prossimo
nell’affascinante
sfida
con
il
Milan
in
programma
allo
Stadio
“Giuseppe
Meazza”.
Il
Third
Kit
2025-2026
riporta
alla
luce
il
marchio
storico
che
ha
segnato
un’epoca
gloriosa
del
Pisa
Sporting
Club,
rievocando
la
memoria
collettiva
e
proiettando
allo
stesso
tempo
il
Club
verso
una
nuova
dimensione;
è
un
gesto
di
riconoscenza
verso
la
storia
e,
allo
stesso
tempo,
una
spinta
ambiziosa
verso
il
futuro.
Il
Third
Kit
sarà
disponibile,
nelle
versioni
Match
&
Lifestyle,
sullo
store
online
del
Pisa
Sporting
Club
in
contemporanea
con
il
fischio
d’inizio
di
Milan-Pisa.
Potrete
trovarlo
anche
presso
lo
Store
Ufficiale
del
Club
(Via
Oberdan-Borgo
Largo)
a
partire
da
lunedì
27
ottobre
2025.