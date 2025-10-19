Il Pisa ha già ripreso gli allenamenti

Immediata
ripresa
degli
allenamenti
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
questa
mattina
si
è
radunato
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
per
iniziare
a
preparare
la
prossima
sfida
con
il
Milan,
in
programma
venerdì
(ore
20.45)
allo
Stadio
“Meazza”.
Sarà
la
prima
tappa
di
un
mini
tour
de
force
per
i
nerazzurri
che
giovedì
30
ottobre
affronteranno
alla
Cetilar
Arena
(ore
20.45)
la
Lazio
e
quindi
domenica
2
novembre
saranno
di
scena
in
casa
del
Torino
(ore
15.00).
La
settimana
della
squadra
di
Alberto
Gilardino
si
svilupperà
con
un
allenamento
al
giorno,
sempre
a
San
Piero,
con
questa
cadenza:
lunedì
(mattina),
martedì
(pomeriggio),
mercoledì
(pomeriggio)
e
giovedì
(mattina);
nel
pomeriggio
di
giovedì
è
prevista
la
partenza
in
treno
per
raggiungere
Milano