Il Pisa ha già ripreso gli allenamenti

Immediata

ripresa

degli

allenamenti

per

il

Pisa

Sporting

Club

che

questa

mattina

si

è

radunato

al

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado

per

iniziare

a

preparare

la

prossima

sfida

con

il

Milan,

in

programma

venerdì

(ore

20.45)

allo

Stadio

“Meazza”.

Sarà

la

prima

tappa

di

un

mini



tour

de

force

per

i

nerazzurri

che

giovedì

30

ottobre

affronteranno

alla

Cetilar

Arena

(ore

20.45)

la

Lazio

e

quindi

domenica

2

novembre

saranno

di

scena

in

casa

del

Torino

(ore

15.00).

La

settimana

della

squadra

di

Alberto

Gilardino

si

svilupperà

con

un

allenamento

al

giorno,

sempre

a

San

Piero,

con

questa

cadenza:

lunedì

(mattina),

martedì

(pomeriggio),

mercoledì

(pomeriggio)

e

giovedì

(mattina);

nel

pomeriggio

di

giovedì

è

prevista

la

partenza

in

treno

per

raggiungere

Milano