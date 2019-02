Mister Langella presenta Lucchese – Gozzano

La settimana.

“È stata l’ennesima buona settimana di allenamenti. L’impegno dei ragazzi è grande ogni giorno e siamo tutti concentrati sul grande obiettivo comune della salvezza. Dopo il rinvio dell’incontro di Cuneo, abbiamo lavorato per non perdere il ritmo partita e farci trovare pronti già dai primissimi minuti di match con il Gozzano”.

L’avversario.

“Ci ricordiamo bene la partita dell’andata: una delle maggiori delusioni della stagione. Il Gozzano è una squadra quadrata e ostica, contro cui è sempre difficile giocare. Sarà una partita molto dura e incalzante, in cui saranno gli episodi a farla da padrone. Dobbiamo essere bravi a portare ogni situazione in bilico dalla nostra parte, così verrà decisa questa partita”.

Lo schieramento tattico.

“Giocando di nuovo mercoledì, potremmo valutare alcuni cambi nella formazione iniziale. Abbiamo tutta la rosa a disposizione e in discrete condizioni fisiche. Cercheremo come sempre di non dare riferimenti ai nostri avversari”.

Calendario e prossimi impegni.

“L’importanza del match è evidente, questa è una partita da non sbagliare sia tatticamente che, soprattutto, mentalmente. Tra domenica e mercoledì, contro avversari diretti, ci giocheremo molto. Ne siamo consapevoli e siamo pronti a dar battaglia”.