Domenica 10 giugno lo stadio Melani torna a ospitare il V Torneo Città di Pistoia intitolato a Marika Pratesi Innocenti, tifosa della Pistoiese scomparsa troppo presto all’affetto dei suoi cari. Domenica infatti si disputerà il terzo atto del torneo e stavolta a scendere in campo saranno i Pulcini 2008 che giocheranno nel pomeriggio una serie di partite. Dopo gli Esordienti 2005 e 2006, quindi, stavolta toccherà ai più piccoli in attesa dell’atto conclusivo fissato per domenica 17 giugno con gli Esordienti 2007.

Questo il programma delle gare:

ore 16.30 Avanguardia-Alta Valdinievole e Giovani Via Nova-Academy Porcari

ore 17 Alta Valdinievole-Pistoiese e Academy Porcari-Capostrada

ore 17.30 Pistoiese-Avanguardia e Capostrada-Giovani Via Nova

ore 18 partite conclusive

A seguire sarà la volte delle premiazioni di tutte le squadre partecipanti alla presenza anche dell’Associazione Mo.Fe.Ma. e dei familiari di Marika, sempre presenti con noi dall’inizio di questo torneo.

The post Terzo atto del V Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti” appeared first on US Pistoiese 1921.