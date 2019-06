Coop del gol Serie A, nessuno come il Sassuolo targato De Zerbi

Nessuno come il Sassuolo di De Zerbi.

E’ quella neroverde la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori nella Serie A 2018/2019.

Gli emiliani hanno saputo fare meglio della Juventus campione d’Italia e dell’Atalanta dal miglior attacco del campionato. Da Berardi, autore su calcio di rigore del gol vittoria in Sassuolo-Inter dello scorso 19 agosto 2018, a Berardi, marcatore del momentaneo 0-1 in Atalanta-Sassuolo di domenica scorsa, ammontano a 19 i sassolesi che hanno segnato almeno una volta in questa Serie A.

A dividersi gli altri due gradini del podio ecco Juventus e Roma, entrambe a quota 17.



Classifica coop del gol Serie A 2018/2019

Sassuolo 19

Juventus 17

Roma 17

Napoli 15

Bologna 15

Empoli 15

Atalanta 15

Milan 15

Torino 13

Inter 13

Fiorentina 13

Genoa 13

Lazio 13

Parma 12

Udinese 12

ChievoVerona 11

Frosinone 11

Spal 10

Sampdoria 10

Cagliari 10



