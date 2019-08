Serie A, risultati 1a giornata, classifica e prossimo turno

Ha preso il via l’88esima edizione della Serie A con la formula del girone unico.

Sabato pomeriggio la Juventus, vincitrice degli ultimi otto scudetti, ha esordito a Parma vincendo per 1-0. Il nuovo corso targato Sarri, sostituito in panchina dal vice Martusciello per problemi di salute, riparte da una rete di capitan Chiellini, abile a risolvere una mischia in area con un tocco di destro.

Spettacolo e 7 gol, qualche ora più tardi, al Franchi di Firenze. Il Napoli passa per 4-3 grazie ai suo tre tenori, Insigne-Mertens-Callejon, tutti a segno e con doppietta dell’italiano. Per i viola da sottolineare la buona prestazione e la rete all’esordio, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, di Boateng.

La domenica di gare s’è aperta con la vittoria dell’Udinese sul Milan. Ai friulani è sufficiente un 1-0 frutto di un colpo di testa di Rodrigo Becao su azione da corner. E così si fa subito in salita l’avventura di Giampaolo…





