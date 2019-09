SKY porta le partite DAZN di Serie A e Serie B sul satellite

Accordo concluso, dopo una lunga trattativa iniziata alcuni mesi fa, tra SKY e DAZN.

Si parte, sul canale 209 (che da poche ore porta il nome “Canale Informazioni”) e che si chiamerà Dazn1, da leggersi rigorosamente Dazn One.

Come si può vedere già dalle immagini e dal ciclo continuo in onda sul canale 209 l’offerta DAZN sarà disponibile per i clienti Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD e si potrà sottoscrivere solo online, attraverso il sito sky.it/faidate, a partire da mercoledì 4 settembre.

Per gli abbonati Sky Calcio/Sport da più di 3 anni, l’offerta sarà a carico di Sky, quindi senza alcun costo in bolletta almeno fino a giugno 2021.

Per gli altri varia secondo l’attuale costo per l’abbonamento mensile (9,99€) tranne per gli abbonati Sky Calcio che pagheranno 7,99 euro. Intanto la Serie C rimane su Eleven Sport.