Le statistiche del Livorno alla sosta

Seconda sosta stagionale, dovuta alle nazionali, per i dei campionati di serie A e B. Dopo sette giornate in B il Livorno ha totalizzato quattro punti. Il miglior realizzatore degli amaranto è Marsura, molto bene negli assist Marras. Più minuti giocati per Agazzi. Più contrasti per capitan Luci. (p.nac)

Questi i numeri del Livorno alla 7a:

Presenze: 7 Luci, Agazzi, Di Gennaro

Più minuti giocati: 630 Agazzi, Di Gennaro

Gol fatti: 4 Marsura, 2 Marras

Cross fatti: 31 Marsura, 20 Porcino e Marras

Occasioni create: 2 Marras

Corner: 7 Gasbarro, 6 Morganella e Marras

Più tiri: 22 Marsura, 11 Raicevic

Contrasti: 15 Luci, 12 Boben, Porcino, Agazzi

Ammonizioni: 2 Luci e Marras

Espulsioni: 1 Marsura