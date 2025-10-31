Primavera di scena ad Ascoli; U16 e U15, sfida al Genoa

La
Primavera
nerazzurra,
capolista
del
girone,
si
prepara
ad
affrontare
l’Ascoli
in
campo
esterno
nel
match
clou
del
programma
di
gare
delle
giovanili
del
Pisa
Sporting
Club;
riflettori
anche
sulla
doppia
sfida
col
Genoa
di
Under
16
e
Under
15.
Campionato
PRIMAVERA
2
Ascoli-Pisa
(sabato,
ore
11.30)
Picchio
Village,
Ascoli
Piceno
Campionato
UNDER
16
Genoa-Pisa
(domenica,
ore
17.00)
Campo
“Begato
9”,
Genova
Campionato
UNDER
15
Genoa-Pisa
(domenica,
ore
12.30)
Campo
“Begato
9”,
Genova
Campionato
UNDER
14
Pisa-Carrarese
(domenica,
ore
11.00)
Campo
“Corsi”,
via
Di
Vittorio,
Calcinaia
Campionato
UNDER
13
Pisa-Carrarese
(domenica,
ore
11.30)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa
Campionato
ESORDIENTI
2°
ANNO
Pisa-San
Giuliano
(domenica,
ore
9.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Zambra-Pisa
(sabato,
ore
17.00)
Campo
“Menicucci”,
via
Cammeo
246,
Zambra
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa-Atletico
Cascina
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa-MDA
(domenica,
ore
11.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Etruria-Pisa
(domenica,
ore
10.30)
Campo
“Lami”,
via
dei
Poggi
8,
Collesalvetti
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Monteserra-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Bacci”,
via
Eroi
dello
Spazio,
Cascine
di
Buti
In
campo
femminile
attesa
per
il
confronto
casalingo
delle
Juniores
con
il
Grosseto;
una
sfida
che
si
giocherà,
a
campi
invertiti,
anche
nella
categoria
Under
17
Campionato
JUNIORES
Pisa-Grosseto
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
17
Grosseto-Pisa
(domenica,
ore
10.30)
Campo
“Roselle”,
via
dei
Laghi
5,
Roselle
Campionato
UNDER
15
Pisa-Castelnuovo
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
Under
12
Pisa-Fratres
Perignano
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
Ponsacco-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“I
Poggini”