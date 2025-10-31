Il cordoglio dell’Empoli Football Club per la scomparsa di Lorenzo Bosi

Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Lido Mancini, storico dirigente accompagnatore del settore giovanile azzurro.

“Per oltre vent’anni ha dato il suo contributo con passione ed entusiasmo – è il ricordo del Presidente Fabrizio Corsi – Lido è stato un vero riferimento per tanti ragazzi e per gli allenatori che sono passati dal settore giovanile, una presenza costante che mi ha accompagnato nel mio percorso. Una figura preziosa, spesso dietro le quinte, di grande supporto e di aiuto”.

“Se ne va un’altra persona con cui sono cresciuta – lo ricorda l’Ad e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi –, con cui ho condiviso tanti momenti nei campi di calcio fin da quando ero piccola. Una persona ben voluta da tutti, attaccatissima all’Empoli e ai nostri colori. Per anni ha lavorato per la nostra società con passione e dedizione, contribuendo alla crescita dei ragazzi sia dentro che fuori dal campo”.

Alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra.