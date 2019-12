Pisa-Cosenza 1-3

PISA (4-3-2-1): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Verna (46′ Fabbro), De Vitis (80′ Di Quinzio), Marin; Gucher, Pinato (63′ Minesso); Moscardelli. A disposizione. D’Egidio, Perilli, Belli, Siega, Giani, Sibilio, Liotti, Ingrosso, Fischer. Allenatore D’Angelo

COSENZA (3-4-2-1): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D’Orazio (80′ Capela); Baez (74′ Sciaudone), Machach; Riviere (53′ Litteri). A disposizione. Saracco, Lazaar, Schiavi, Greco, Trovato, Bittante. Allenatore Braglia

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna (Lombardi-Annaloro. 4° uomo Marchetti).

Reti: 27′ e 46′ Riviere (C), 39′ Broh (C), 66′ Birindelli (P)

Note: Ammoniti: Birindelli (P), De Vitis (P), Marin (P), Gucher (P), Bruccini (C), Machach (C), Moscardelli (P). Espulso Marin (P) al 90′ per somma di ammonizioni. Al 70′ Moscardelli (P) fallisce un calcio di rigore. Recupero: 1′ pt. / 6′ st.

