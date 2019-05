Llamas e Tartaglione al taglio del nastro di Banca Mediolanum a Pistoia

Lo scorso 16 maggio si è tenuta l’inaugurazione della sede di Mediolanum Private Banking, nel centralissimo Corso Gramsci a Pistoia, alla presenza del Vescovo, mons. Tardelli, del Prefetto dott.ssa Zarrilli, dell’assessore del Comune di Pistoia, Sabella e dei massimi dirigenti locali e Nazionali dell’istituto.



Al momento del fatidico “taglio del nastro”, erano presenti anche i due gioielli arancioni: Andrés Llamas Acuña e Antonio Tartaglione (nella foto di copertina, con i dirigenti della banca). Parole lusinghiere e non di circostanza, sono state espresse dalle autorità presenti, che non hanno mancato di sottolineare l’importanza e il ruolo della banca nel contesto sociale ed economico. Ben felici di partecipare all’evento, tra l’altro Llamas era stato testimonial arancione dell’istituto qualche settimana prima, i due calciatori hanno potuto apprezzare il modello di efficienza della sede pistoiese appena inaugurata. Nel tardo pomeriggio, sempre nel quadro della giornata inaugurale dell’istituto, si è tenuta un’interessante conferenza del dottor Giovanni Pirovano, vice presidente di Banca Mediolanum, sulla situazione delle banche italiane. Banca Mediolanum è, da quest’anno, tra i gold sponsor della Us Pistoiese 1921, a conferma della volontà dell’istituto di essere vicina alle eccellenze del territorio, non ultime quelle di carattere sportivo.



