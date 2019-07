Il bomber Niccolò Gucci é della Pistoiese. Firmano anche i giovani Mazzarani e Sonnini

La Us Pistoiese 1921 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Gucci. L’attaccante, classe 1990, arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto annuale, con scadenza 30 Giugno 2020.

Gucci (foto di apertura) nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze nelle fila della Pro Patria in Serie C girone A, realizzando 10 reti. Per lui si tratta di un ritorno in arancione, avendo fatto registrare con questa maglia 31 presenze e 16 reti in Serie D nel 2012/13. Nato a Bagno a Ripoli (Fi), 29 anni compiuti lo scorso 3 Giugno, è una prima punta molto strutturata fisicamente. In carriera ha messo a segno 125 reti in 321 presenze.

La Società comunica inoltre di essersi assicurata le prestazioni sportive di due giovani calciatori, che hanno firmato un contratto che scadrà il 30 Giugno 2020. Si tratta dei difensori Federico Mazzarani, nato il 1 luglio 2000, che arriva a titolo temporaneo, dalla Ternana; Federico Sonnini, nato il 2 ottobre 1998, che giunge a titolo definitivo. Il primo, che ha debuttato nella scorsa stagione in Serie C (4 presenze nella Ternana) è fratello minore del più noto Andrea; il secondo, Scuola Chievo, proviene dal Foggia.

Benvenuti alla Pistoiese!



Federico Mazzarani



Federico Sonnini

