Prevendita Juventus U23 – US Pistoiese del 10/11/2019

Domenica 10 novembre alle ore 15:00 si disputerà, allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, la gara Juventus U23 – US Pistoiese valida per la XIV giornata del Campionato di Serie C, Girone A.

Si comunica che la vendita dei biglietti per la gara in oggetto è aperta sul circuito Listicket nelle seguenti modalità:

Sito web Listicket.com

Ricevitorie Listicket abilitate (verifica la ricevitoria più vicina a te cliccando qui);

Il giorno gara la vendita proseguirà solamente presso la biglietteria Ovest dello Stadio Moccagatta (via Bellini, dalle ore 13:00); saranno in vendita solamente le tribune e non il settore ospite. Di seguito il link per maggiori info relative alla vendita via web e ricevitorie: https://www.juventus.com/it//tickets/prices-and-purchasing/other/juventus-u23/biglietteria-juventus-u23/index.php

