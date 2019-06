Oggi il via allo Youth Project Summer Camp e al Robur Summer Camp

Hanno preso il via oggi lo Youth Project Summer Camp e il Robur Summer Camp 2019, le due modalità coinvolgenti con le quali viene data continuità al progetto tecnico di Youth Project e del settore giovanile della Robur. Sono oltre 70 i bambini ed i ragazzi che hanno iniziato questa avventura all’insegna del divertimento in bianconero, per mantenersi in allenamento anche nel periodo estivo e migliorare le proprie capacità attraverso il divertimento.

Lo Youth Project Summer Camp si tiene al mattino ed è dedicato ai bambini dai 6 ai 11 anni: si concentrerà sugli schemi motori di base, le capacità coordinative, l’utilizzo dell’attrezzo palla sotto forma di giochi e partite.

Il Robur Summer Camp invece si tiene nel pomeriggio ed è rivolto ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, con proposte che vertono sulla tecnica, sulla tattica individuale e sul gioco di squadra, sempre in maniera ludica e divertente.

Gli allenamenti sono diretti da Ruggero Radice, responsabile Youth Project, Roberto Pierangioli, responsabile del settore giovanile bianconero, Stefano Argilli, responsabile tecnico, dagli allenatori del settore giovanile della Robur Siena e dallo Staff GKR Sport.

Il camp si tiene presso il campo sportivo “Bertoni” dell’Acquacalda, in via Fausto Coppi, 11.

Per tutte le informazioni e scaricare regolamento e scheda di iscrizione: https://robursiena.it/settore-giovanile/camp/

È possibile anche scrivere a gkrsport@gmail.com, oppure telefonare al: 345/9236627 o al 371/3306860

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi alla seconda settimana dei camp in programma dall’8 al 12 luglio.







