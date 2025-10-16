Christian Sussi verso il Bra: “Diamo sempre il massimo senza porci obiettivi”

L’esterno classe 2001 ha parlato del suo periodo di ambientamento a Piancastagnaio: “Ambiente bellissimo. La società non ci fa mancare niente”

“È un ambiente dove si può lavorare molto bene, la società non ci fa mancare niente. Il mister si è inserito benissimo, così come i nuovi arrivati, me compreso. Siamo un gruppo unito e affiatato”. È partito da qui Christian Sussi, esterno della Pianese, nel tracciare il proprio bilancio in bianconero a distanza di quasi quattro mesi dal suo arrivo. “Sono soddisfatto del mio rendimento, anche se c’è sempre da migliorare. Per quanto riguarda la squadra, l’ultima sconfitta poteva essere evitata, ma a volte gli episodi non girano nel verso giusto. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi”.

