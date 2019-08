I bianconeri hanno effettuato oggi pomeriggio un allenamento congiunto con la Sinalunghese. Per i ragazzi di mister Dal Canto sono andati in gol Guidone e D’Auria con una doppietta a testa, Arrigoni ed Ortolini con una rete a testa. Per i rossoblu a segno Menchetti. La Robur tornerà ad allenarsi domani mattina alle ore 10 e sabato pomeriggio alle ore 17 all’Acquacalda, domenica alle ore 17:30 invece si terrà un allenamento congiunto allo stadio Artemio Franchi con la Viterbese Castrense.

