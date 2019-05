Il primo round va al Pisa: l’Arezzo sconfitto per 3-2

L’Arezzo di mister Dal Canto affronta il Pisa nella gara di andata della semifinale nazionale dei play off. Fischio di inizio ore 20:30 al “Città di Arezzo”. Per questa partita è stato raggiunto il sold out: 8250 biglietti venduti, tutto pieno allo stadio!

AREZZO

Pelagotti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Cutolo, Serrotti, Luciani, Pinto, Sala, Belloni.

A disposizione: Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Basit, Persano, Benucci, Rolando, Burzigotti, Butic, Tassi, Borghini.

All: Alessandro Dal Canto

PISA

Gori, Birindelli, Di Quinzio, Minesso, Meroni, Lisi, Masucci, Gucher, De Vitis, Marconi, Benedetti.

A disposizione: D’Egidio, Kucich, Buschiazzo, Masi, Verna, Izzillo, Moscardelli, Liotti, Pesenti, Gamarra, Fischer.

All: Luca D’Angelo



Si parte!

7’ Prima occasione del match per l’Arezzo: Serrotti calcia dalla distanza, Gori non trattiene e si avventa sul pallone Cutolo, che viene anticipato all’ultimo secondo da un difensore nero azzurro

11’ Gol Pisa: alla prima occasione nero azzurri in vantaggio con Marconi, che spizza di testa un traversone morbido dalla destra

16’ Arezzo di nuovo in avanti: Cutolo fa partire un bel sinistro, centrale para Gori

25’ Pisa pericoloso con Minesso che direttamente da calcio di punizione non trova l’incrocio dei pali per un soffio

30’ Arezzo in avanti: questa volta è Belloni che ci prova dalla distanza, la palla di un pelo alla sinistra di Gori

34’ GOOOOOOL GOOOOOOOL IL CAPITANOOOOOOOO CUTOLOOOOO, arriva più veloce di tutti sulla respinta di Gori e fa 1-1!

44’ Primo giallo del match: ammonito Sala

Finisce qui il primo tempo: Arezzo-Pisa 1-1

Riprende il match!

47’ GOOOOOOL GOOOOOOOL, Arezzo subito in vantaggio con bomber BRUNORI, che raccoglie un’altra respinta corta di Gori

49’ Giallo per Meroni

52’ Gol del Pisa: pareggia Marconi dal dischetto

53’ Ammonito Birindelli

57’ Gol del Pisa: ospiti nuovamente in vantaggio con Di Quinzio

62’ Primo cambio Pisa: entra Izzillo per

69’ Errore dal dischetto per l’Arezzo: Gori para il rigore a Cutolo, il risultato resta sul 2-3

71’ Doppia sostituzione per il Pisa: escono Marconi e Masucci per Pesenti e Moscardelli

75’ Primo cambio per l’Arezzo: dentro Rolando per capitan Cutolo

77’ Quarta sostituzione per gli ospiti: Birindelli lascia il posto a Liotti

90’ Il direttore di gara concede 3’ di recupero

91’ Giallo per Di Quinzio

Finisce qui la partita: Arezzo-Pisa 2-3

L’articolo Il primo round va al Pisa: l’Arezzo sconfitto per 3-2 proviene da SS AREZZO.