Arezzo: il programma settimanale di allenamento

Riprendono gli allenamenti al campo “Mario Lebole” per il Cavallino Rampante in vista della sfida con il Pontedera in programma domenica 3 novembre allo stadio “Ettore Mannucci”. Questo il programma di allenamento della settimana:

Lunedì 28 ottobre: Libero

Martedì 29 ottobre: Seduta singola, ore 15:00, Antistadio

Mercoledì 30 ottobre: Seduta singola, ore 10:00, Antistadio

Giovedì 31 ottobre: Partita amichevole con Arezzo Berretti, ore 15:00, Antistadio

Venerdì 1 novembre: Seduta singola, ore 15:00, Antistadio

Sabato 2 novembre: Seduta singola, ore 15:00, Antistadio

Domenica 3 novembre: Gara Pontedera – Arezzo, ore 17:30 stadio “Ettore Mannucci”

