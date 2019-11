Alla vigilia di Pontedera-Arezzo ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Le 100 panchine professionistiche di Maraia

Festa per Ivan Maraia, stasera alla 100° panchina totale nel professionismo: per lui finora score di 34 vittorie, 34 pareggi e 31 sconfitte sommando 84 gettoni in C, 14 tra coppa Italia “dei grandi” ed 1 in altri tornei. Esordio il 6 agosto 2017, coppa Italia di C, Pontedera-Modena 4-0.

Pontedera distratto dopo la pausa

Il Pontedera è la formazione della serie C girone A 2019/20 che subisce più gol nei primi 15’ della ripresa, dopo 12 giornate: ben 5.

In corso striscia positiva record aretina 2019/20

L’Arezzo è imbattuto da 4 partite ufficiali di fila, con bilancio di 1 successo e 3 pareggi. L’ultimo k.o. è lo 0-4 interno subito dal Monza, lo scorso 6 ottobre. E’ in corso la striscia positiva record 2019/20 per la formazione di mister Di Donato.

Arezzo cerca la prima vittoria esterna 2019/20

L’Arezzo non ha ancora vinto fuori casa nel 2019/20: 4 pareggi e 2 sconfitte lo score delle 6 trasferte amaranto, coppa Italia inclusa.

L’articolo Le curiosità di Pontedera-Arezzo proviene da SS AREZZO.