Andrea Bicchierai entra nello staff medico e rinnova la convenzione tra Pontedera e Team Medical

Tempo di rinnovi, acquisti e cessioni per formare la nuova rosa del campionato 2019/2020. Ma i rinnovi non riguardano soltanto i giocatori, anche lo staff ha le sue conferme.

Stiamo parlando, nello specifico, di Andrea Bicchierai, proprietario del Team Medical che, lo scorso anno, ha fornito i suoi servizi all’U.S Città di Pontedera, dalla prima squadra al settore giovanile.

Andrea Bicchierai e il suo Team Medical hanno rinnovato la convenzione con la squadra granata e Bicchierai verrà inserito nello staff medico. Un ulteriore passo in avanti per un professionista, serio, solare, disponibile e sempre alla ricerca della perfezione in tutto ciò che fa.

Il suo centro è in continua espansione e fornito di macchinari di ultima generazione per le più svariate tecniche di allenamento, terapia e riabilitazione. Il Team Medical, infatti, si amplierà di 600mq con 400mq di esterno. Quindi con la struttura attuale, il centro diventerà 1400mq. Ci sarà l’inserimento di un campo indoor con erba artificiale di ultima generazione, l’apertura di un reparto di TRAUMATOLOGIA SPORTIVA, piscina riabilitativa, stanza test atletici e macchinario EMS (elettrostimolazione) per esercizi performance/ortopedici/sviluppo massa. All’esterno verrà realizzata una zona in erba per la ri-atletizzazione, e una parte con la sabbia. Ma non è finita qui, verranno realizzati anche un campo da basket street 2vs2 e una gabbia da calcio 2vs2.

Un centro che sta diventando sempre più un punto di riferimento, grazie a un professionista ambizioso che ricerca sempre il meglio per i suoi clienti.

Quando finiranno i lavori al centro?

Lavori al centro inizieranno fine giugno e spero già per settembre di avere una parte agibile…poi iniziò 2020 tutto finito.

Sei entrato nello staff medico. Che effetto ti ha fatto?

Sono felicissimo di essere entrato nello staff medico del Pontedera. Ringrazio il dott. Ezio Giunti e Ivano Andreucci. Mi hanno accolto nella stagione 2018/19 facendomi sentire come in famiglia. Ringrazio la società , i presidenti e il direttore Paolo Giovannini per avermi riconfermato sia come centro che come figura nello staff medico.

Da quanti anni fai questo lavoro?

Sono 6 anni. Sono partito da una piccola stanza di 10mq fino ad arrivare a oggi a 1400mq.

Il CENTRO FISIOTERAPICO E RIABILITATIVO TEAM MEDICAL è aperto dal 2016.

Come è stato il tuo primo anno nei professionisti?

Inizialmente avevo paura di non essere all’altezza, vedi un mondo nuovo dove il professionismo e la professionalità sono al primo posto! Vieni a contatto con professionisti veri, presidenti, allenatori con staff e direttori che fanno quello di lavoro. Ho cercato di essere me stesso, umile ma concreto; ho cercato di dare professionalità, di farmi affiancare da dottori e staff sanitario più esperto di me ma soprattutto ho messo il mio centro a disposizione di una squadra!

Il mio rapporto con tutti e’ sempre stato chiaro , mai sopra le righe e sempre rispettoso del mio ruolo.

Ho instaurato un bel Rapporto con tutti, il direttore GIOVANNINI, i presidenti BOSCHI TAGLIAGAMBE DI BELLA E PASTACALDI, rispetto massimo e voglia di imparare da tutto lo staff medico.

Con i giocatori? Un rapporto di sincera amicizia mixata da cure immediate in caso di bisogno.

Un grande abbraccio al mio amico nonché capitano della squadra granata ANDREA CAPONI con cui ho condiviso una grande annata. Concludo che anche con tutto lo staff tecnico di mister MARAIA ho cercato fin da subito di instaurare un buon feeling lavorativo e lì ringrazio per avermi accolto e aiutato in questa grande famiglia.

La Società U.S Città di Pontedera si congratula con Andrea Bicchierai e gli augura un buon lavoro per il prossimo anno.

L’articolo Andrea Bicchierai entra nello staff medico e rinnova la convenzione tra Pontedera e Team Medical proviene da U.S. Citta di Pontedera.