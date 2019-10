Il Ds Giovanni Mollica: “Gli Allievi stanno crescendo”

“La trasferta di Siena con i Giovanissimi è stata in chiaro-scuro, con luci e ombre. Non abbiamo fatto una partita bellissima sotto il piano del gioco, ma anche senza grandi trame siamo riusciti a collezionare 4-5 palle gol che non abbiamo poi concretizzato. Il Siena è stato ordinato in campo, ma onestamente ha fatto molto meno di noi, facendo gol su palla inattiva da calcio d’angolo. La musica è sempre la solita, creiamo molto ma non concretizziamo, dobbiamo essere più cattivi sottoposta, altrimenti tutte le occasioni che abbiamo sfumano in un nulla di fatto. Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto qualche passo indietro, ma ora c’è la sosta e ci sarà modo di riorganizzare le idee. Speriamo che dalla prossima domenica tutti i tesseramenti siano ultimati in modo da avere la rosa al completo, per tornare in campo con ancora più voglia di vincere e portare a casa i tre punti”.

“Per quanto riguarda gli Allievi sono molto contento. A Siena era una partita spartiacque, che ci avrebbe fatto capire veramente cosa potevamo fare in questo campionato. Venivamo da prestazioni altalenanti e affrontavamo una squadra forte che, fino a domenica scorsa, non aveva mai perso pur giocando con squadre importanti. La partita è stata molto bella da entrambe le parti, ma i ragazzi di Caponi si sono esaltati vincendo 2 a 1 interpretando benissimo la partita, riuscendo a rimontare un’iniziale svantaggio. Anche per gli Allievi ci sarà un turno di riposo, che servirà per lavorare e recuperare un po’ di energie fisiche e mentali”.

Dopo la sosta sia Allievi che Giovanissimi affronteranno la Carrarese.

