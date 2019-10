La Scuola Calcio Granata ha ripreso le attività. Il Responsabile Saviozzi commenta le gare del weekend

La Scuola Calcio Granata ha ricominciato la stagione calcistica. Ne abbiamo parlato con il responsabile Marco Saviozzi.

Sono iniziati i campionati e quali considerazioni le viene da fare dopo una lunga e impegnativa preparazione?

Siamo ripartiti con la voglia di fare bene. Devo dire che ho visto uno staff tecnico attento e desideroso di insegnare ai propri atleti le basi essenziali per intraprendere un percorso di valorizzazione che, al suo termine, li dovrebbe portare ad affrontare campionati più impegnativi e qualificanti. Da parte loro i ragazzi, stimolati nella giusta maniera, hanno risposto in modo superlativo, mostrando un attaccamento alla maglia ed un impegno encomiabile che li ha portati in questa fase iniziale della stagione a disputare i tornei estivi nel modo migliore.

Dalle prime battute iniziali , come valuta la “campagna acquisti” che è stata fatta?

Le squadre avevano bisogno di un potenziamento, soprattutto la formazione degli esordienti professionisti 2007, che incomincerà il campionato domenica prossima affrontando la fortissima compagine dell’Empoli. Ci volevano degli innesti che aumentassero la caratura delle squadre sia da un punto di vista fisico che di spinta offensiva. Le prestazioni fatte fino ad ora dimostrano che siamo sulla buona strada e ritengo che mister Russo possa contare su un buon organico che ho visto è molto concentrato nel seguire gli insegnamenti del suo mister.

Gli esordienti provinciali, che sono divisi in due gruppi, hanno cominciato ieri il loro campionato (rimando, di seguito, il commento alle partite ai loro mister). Anche queste due squadre sono state rinnovate in parte e sono stati aggiunti nuovi elementi che dovrebbero ulteriormente aumentare il tasso tecnico.

Bella sorpresa, e ne ero fermamente convinto, arriva dagli esordienti B. Squadra completamente nuova, composta da soli 14 giocatori che sono stati scelti in varie squadre della Toscana. Il buon tasso tecnico e l’ottima predisposizione ad apprendere dei giocatori, ci fanno presagire che questa squadra ci darà delle soddisfazioni. Ho visto dei ragazzini vogliosi di imparare, molto educati e di questo bisogna darne atto alle loro famiglie, che mettono grande impegno in quello che fanno e sicuramente il merito va anche ai loro mister Salvadori e Saucci e a tutto lo staff tecnico.

Passiamo ora alla rassegna degli incontri di campionato degli Esordienti Prov.li e degli Esordienti B. commentati dai loro mister.

ESORDIENTI PROVINCIALI anno 2008 – mister Filippo Morotti

A.C. Pisa 1909 – U.S. Città di Pontedera 4-2

Esordio amaro per i giovani granata, che tornano da Pisa con una brutta sconfitta. Nel primo tempo è un monologo dei padroni di casa che riescono a portarsi sul 3 a 0 con gli avversari praticamente inermi e distratti sui goal. Nel secondo tempo i nerazzurri passano sul 4 a 0 sfruttando un’indecisione difensiva. Il terzo e ultimo tempo vede un dominio granata che porta due goal da parte di Foglia, il migliore in campo, e Polli. Due goal che non bastano però ai granata per arrivare al pareggio. Da lunedì testa bassa e pedalare senza troppi fronzoli per la testa per preparare il derby con l’Oltrera.

Formazione primo tempo:

Fasulo

Oliva

Sala

Matteini

Douanla

Menicucci

Polli

Di Fiandra

Gracci

Formazione Secondo tempo:

Fasulo

Gigli

Hoxha

Del Torto

Foglia

Salvadori

Leotta

Di Donfrancesco

Ricciotti

ESORDIENTI B ANNO 2009 Mister Salvadori Marco e Saucci Omar

CALCI – U.S. CITTA’ DI PONTEDERA 1- 9

Buona partita all’esordio in campionato, avversario non irresistibile ma comunque controllo totale della gara dall’inizio alla fine.

3 gol per tempo e finale di 9 a 1, con la propria porta che poteva rimanere inviolata senza un rigore un po’ generoso concesso alla squadra di casa; grande aggressività con duelli spesso raddoppiati e alcune volte triplicati, buon possesso di palla, anche se in alcuni frangenti dopo avere preso vantaggio consistente alcuni tendevano a portare un pò troppo palla. Bene tutti i ragazzi in tutti i reparti, inoperoso ma vigile Ficarra, che si contraddistingue sugli shot out iniziali.

Reti :

AVELLINO 2

ADILI 1

GIORDANO 1

CORTOPASSI 1

DE FRANCESCO 1

RETINI 2

TOSTI 1

FORMAZIONE :

FICARRA

DE FRANCESCO

RAIMO

ADILI

AVELLINO

GIORDANO

CORTOPASSI

TOSTI

RETINI

BATTISTONI

VANGI

PRATESI

BORGHINI

BARTALI

ESORDIENTI PROVINCIALI ANNO 2008 SQUADRA B – MISTER CIONI GIACOMO

Migliarino – Pontedera B 1-1

Risultato bugiardo. I ragazzi del Pontedera B hanno colpito 2 traverse, un palo e hanno avuto altre occasioni. Gli avversari si sono affacciati vicini la nostra area pochissime volte (compresa l’azione del gol) in seguito a dei nostri errori in disimpegno. Campo a mio avviso troppo piccolo per giocare a calcio, veramente stretto. Abbiamo trovato difficoltà a palleggiare a causa della grossa densità che si creava in zona palla. Nonostante questo abbiamo fatte delle cose buone. Naturalmente c’è da lavorare molto per migliorare le grosse lacune che ancora appaiono piuttosto evidenti.

RETE : BERTELLI

FORMAZIONE :

Fusi Mattia

Benvenuti

Fusi Luca

Accardo

Papa

Foschi

Gazzarrini

Barsacchi

Bertelli

a disposizione

Cystri

Giuli

Nebbiai

Signorini

Zouhir

Lucarelli

