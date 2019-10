L’appello del vice-presidente Di Bella: “Sarebbe bello vedere il Mannucci pieno come contro la Pistoiese. Sfruttate l’offerta #WEAREFAMILY”

Contro la Pistoiese in casa è stata una serata magnifica, una partita che mi rimarrà nel cuore. Vedere tutto lo stadio pieno con i ragazzi del nostro settore giovanile e le loro famiglie è stata un’emozione unica. Sarebbe bello vedere lo stadio così pieno ad ogni partita. Vedere il Mannucci con gradinata, tribuna e rettilineo pieni di ragazzi vestiti Granata che incitano la loro squadra è stato un colpo d’occhio eccezionale. Il Pontedera poi ha giocato bene e ha raccolto una vittoria importante anche grazie al clima che si era creato quella sera.

Per questo ci tengo a dire che l’offerta WEAREFAMILY che abbiamo creato dovrebbe essere sfruttata di più a mio avviso. Abbiamo voluto dare la possibilità a tutti quelli che praticano sport sotto i 16 anni di entrare GRATIS allo stadio con la propria famiglia, e ci tengo a ribadire che qualunque tipo di sport è valido per accedere alla promozione, non solo il calcio.

Noi siamo una famiglia, vogliamo essere un tutt’uno con la città per poter ogni anno migliorarci sempre di più. Per questo spero che questo mio “invito” possa servire a stimolare ancora una volta Pontedera e le famiglie dei ragazzi del nostro settore giovanile. Sarebbe bellissimo vedere lo stadio sempre pieno ogni domenica, e noi come società abbiamo dato questo incentivo con l’offerta WEAREFAMILY per dare la possibilità veramente a tutti di appassionarsi ai colori Granata.

L’iniziativa del giro di campo promossa dalle società Pontedera e Oltrera la sera della partita contro la Pistoiese è stata molto bella ed emozionante, ma sarebbe bello se le famiglie venissero ogni domenica al Mannucci, non solo in queste occasioni. Uniti siamo più forti e possiamo crescere tutti insieme: Prima Squadra, Berretti, Settore Giovanile, Scuole Calcio, Pontedera, Oltrera, Pardossi, Romaiano…siamo tutti una grande famiglia!

Domani sera contro la Pro Patria sarà un’altra battaglia, in bocca al lupo a tutti i ragazzi della prima squadra, ai mister e a tutto lo staff. Forza Pontedera!

