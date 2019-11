Tutti i risultati della scuola calcio dell’U.S Città di Pontedera commentati dai mister e dal responsabile Marco Saviozzi

SCUOLA CALCIO U.S. CITTA’ DI PONTEDERA – BATTUTA DI ARRESTO DEGLI ESORDIENTI PROFESSIONISTI , BENE GLI ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 E GLI ESORDIENTI B 2009

Sentiamo com’è andata direttamente dalla voce del Responsabile Marco Saviozzi.

“Weekend dolce amaro, per le nostre squadre. Gli Esordienti Professionisti, chiamati a ripetere le ottime prestazioni fornite nelle ultime gare, si sono fatti sorprendere, in casa, dalla Carrarese, offrendo una prestazione al di sotto delle proprie capacità commettendo errori di disattenzione che ci sono costati il risultato. Giornata negativa per tutto il reparto difensivo che troppo spesso ha peccato di determinazione e concentrazione; le giornate storte purtroppo capitano anche ai grandi giocatori, ma sono sicuro che i nostri bravi ragazzi sapranno subito rifarsi nel prossimo incontro con il Pisa. La nota positiva di questa partita sono stati i tre bellissimi goal che portano la firma di Hoti, Parducci e Del Cesta.

Gli Esordienti A Provinciali 2008, hanno disputato un’ottima partita nel derby contro la prima della classe. Seppure di fronte ad un avversario fisicamente molto ben strutturato, non dimentichiamoci che giochiamo sempre contro avversari più grandi di un anno, abbiamo ampiamente meritato la vittoria. In queste ultime gare si era visto un netto miglioramento delle prestazioni della squadra e la partita di sabato ne è stata la dimostrazione. Il mister e la squadra sono chiamati ora a dare continuità all’ottimo lavoro che stanno facendo.

Stesso discorso per la squadra B degli Esordienti Provinciali, anche loro impegnati nel derby contro la Bellaria, hanno disputato la migliore partita di questo scorcio di campionato. La squadra sta crescendo giorno dopo giorno e questo va al merito dei ragazzi che si allenano con serietà e determinazione applicandosi nel recepire gli insegnamenti del mister.

I “ragazzini terribili” come li chiamo io scherzosamente, hanno disputato una buona gara contro un avversario coriaceo, ben organizzato che ci ha messo a tratti in difficoltà. Subìto il pareggio dopo pochi minuti, i ragazzi hanno messo in evidenza la loro grinta e determinazione dimostrando che volevano il risultato pieno come poi è avvenuto, mettendo in mostra momenti di ottimo calcio con passaggi di prima e conclusioni che però spesso non sono state altrettanto efficaci. Comunque bravi lo stesso”.

I commenti dei mister:

ESORDIENTI PROFESSIONISTI 2007

Mister : Vincenzo Russo – Chesi Alessandro

U.S. Città di Pontedera – Carrarese 3 – 4

Primo Tempo 2 – 0

Secondo tempo 2 – 2

Terzo tempo 0 – 0

Shot out 1 – 0

Risultato Fair Play 3 – 3

Reti : Hoti , Del Cesta, Parducci

Dopo ottimi risultati ottenuti nei precedenti incontri, abbiamo disputato una

partita opaca, molti dei protagonisti sottotono, contro una squadra molto fisica ed aggressiva, dove la nostra migliore tecnica non è servita ed i troppi errori commessi ci sono costati cari.

Partenza da incubo da parte nostra che dopo 3 minuti stavamo già sotto di ben 2 gol su disattenzioni che potevamo evitare con più concentrazione.

Qualche minuto per riprendersi dallo sbandamento ed al settimo abbiamo avuto una tenue reazione che si è concretizzata con una buona azione che Fabbri al volo chiude a botta sicura colpendo purtroppo un compagno che si trovava davanti la porta non riuscendo così a segnare. Al decimo la reazione ha i suoi frutti con Hoti che segna un gol meraviglioso raccogliendo una respinta dai venticinque metri fa partire un tiro potente e preciso dove il portiere non può veramente nulla. Nonostante aver provato a pareggiare, purtroppo non ci siamo riusciti, anzi la Carrarese in contropiede con lanci a scavalcare il centrocampo spesso ci ha messo in apprensione.

I primi minuti del secondo tempo sembrano tutta un’altra partita, in sei minuti segniamo due gol, prima con Parducci che recupera un pallone e con molta caparbietà segna e dopo con Del Cesta che segna un’altro stupendo gol da fuori aria con un tiro ad incrociare molto preciso. Quando sembra tutto ripreso e la partita possa mettersi bene in 2 minuti al settimo ed al nono minuto con altre due piccole disattenzioni regaliamo due gol evitabili che compromettono la partita. ll secondo tempo sicuramente giocato meglio da parte nostra poteva finire in modo diverso ma la Carrarese è stata brava a segnare nell’uniche due azione concesse e nel difendere il risultato. Nel terzo tempo invece c’è stato un sostanziale equilibrio senza reti tra le due squadre, dove sono state create poche occasioni da parte di entrambi.

Ormai abbiamo capito le difficoltà di questo campionato equilibrato che non ha delle squadre che stanno dominando, quindi ogni partita è difficile ed è necessario avere sempre una concentrazione ed una voglia di vincere superiore all’avversario per portare a casa punti, purtroppo in questa occasione la voglia ci è mancata e certamente un passo falso può anche insegnare e migliorare la nostra mentalità.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA A

Mister : Filippo Morotti

G.S. Bellaria – U.S. Città di Pontedera 0 – 1

Primo Tempo 2 – 0

Secondo Tempo 0 – 1

Terzo Tempo 0 – 2

Rete : Gazzarrini, Menicucci, Oliva

I nostri ragazzi escono dal campo della Bellaria con una grandissima prestazione. Un primo tempo molto difficile viste le dimensione molto ridotte del campo. I locali passano infatti sul doppio vantaggio grazie ad un errore tecnico del portiere e ad un autogol. Un vantaggio comunque legittimato e giusto viste le occasioni e la prestazione effettuata. Nella seconda frazione dopo aver effettuato tutti i cambi la partita cambia decisamente, i nostri ragazzi cominciano con un pressing asfissiante, le occasioni non tardano ad arrivare e gli errori tecnici sono quasi inesistenti. Verso la metà del tempo è infatti Gazzarrini ad accorciare il risultato. Nel terzo e ultimo tempo vi è ancora un dominio granata dove meritatamente andiamo addirittura sul 3-2 grazie alle reti di Menicucci e Oliva. Da sottolineare la tenacia e la determinazione messa in mostra dai ragazzi che ci ha permesso di ribaltare il risultato, determinazione che in altre occasioni non è stata così evidente.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA B

Mister : Giacomo Cioni

Bellaria Cappuccini – U.S. Città di Pontedera 2 – 4

Primo tempo 1 – 1

Secondo Tempo 1 – 1

Terzo Tempo 0 – 2

Reti : 2 Gracci, 2 Ricciotti

La nostra partita migliore disputata fino ad ora, soprattutto sotto il piano del gioco. Nonostante abbiamo giocato in un campo forse non proprio regolamentare in quanto alle misure del terreno, perlomeno per questa categoria, i ragazzi sono andati veramente bene sotto il piano del palleggio e del pressing senza palla. Due gol subiti su due errori nostri in fase di disimpegno e pochissime altre “occasioni” concesse agli avversari che sul piano fisico erano nettamente superiori . Complimenti vivissimi dunque ai miei ragazzi che hanno sfoggiato una prova veramente da squadra matura e hanno provato a riportare dal primo all’ultimo minuto quello che viene fatto in allenamento. Da segnalare due gol nostri annullati molto dubbi e tante altre occasioni sprecate . Quello di non finalizzare le molte occasioni da gol è un pò la nostra debolezza al momento attuale. Dovremo concentrare il nostro lavoro su queste situazioni per migliorare questo aspetto che ci penalizza molto. Comunque bravi ragazzi.

ESORDIENTI B PROVINCIALI ANNO 2009

Mister : Marco Salvadori – Omar Saucci

U.S. Citta di Pontedera – San Giuliano 3 – 1

Primo Tempo 1 – 1

Secondo Tempo 2 – 0

Terzo tempo 0 – 0

Reti : Retini, Avellino 2

Buona partita quella disputata domenica mattina dai nostri ragazzi.

Risultato un po’ stretto in relazione alle tante occasioni che abbiamo avuto e rispetto alle ultime uscite, ma comunque sufficiente a ottenere la quinta vittoria in campionato su altrettante gare disputate.

L’ avvio di gara e tutto il primo tempo, malgrado un dominio territoriale abbastanza netto, è un po’ sornione; alcuni elementi sembrano meno brillanti e reattivi rispetto al solito, si registrano un po’ troppe sbavature in fase di fraseggio, e un po’ troppa lentezza nel chiudere le ripartenze avversarie.

Prima frazione che si chiude sul 1 a 1 con rete di Retini abile a sfruttare un rimpallo favorevole sottoporta.

Nella seconda e terza frazione il Pontedera cambia decisamente marcia, con Ficarra e Vangi che faranno da spettatori per tutto il resto della partita; la squadra comincia ad essere più rapida e precisa e le occasioni cominciano a fioccare.

Nella seconda frazione si registra la doppietta di Avellino, che nell’occasione del secondo gol finalizza una bellissima azione corale partita da Tosti che serve Adili, che spalle alla porta scarica per il taglio di Cortopassi, il quale, dopo aver controllato la palla verso l’interno del campo, chiude un bellissimo diagonale a sinistra per l’accorrente Avellino, che scavalca il portiere con un tocco angolato sul secondo palo.

Nel terzo tempo abbiamo avuto tante occasioni da goal, ma non siamo riusciti a concretizzarle ed è finito 0 a 0 nonostante abbiamo colpito 2 pali e 2 traverse. Devo fare i complimenti al portiere ospite che con belle parate ci ha negato un risultato più ampio.

Archiviata questa partita non facile, adesso dobbiamo continuare nel lavoro di costruzione di questa giovane squadra che ci sta dando tante soddisfazioni.

