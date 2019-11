Weekend di pareggi per il settore giovanile Granata, ma che rammarico per i Giovanissimi Nazionali

1-1

Allievi Nazionali Pontedera: Vigilucci, Petri, Natali, Pardini, Bianchi, Pardini, Faye.B, Carfora, Guidi, Romei, Bartoli, Ortu. A disposizione: Borghini, Crecchi, Di Bella, Faye.S, Fenzi, Innocenti, Magozzi, Valentino, Viola. Allenatore: Caponi

Allievi Nazionali Vis Pesaro: Piersanti, Pizzagalli, Masullo, Ceccacci, Dori, Baruffi, Paduano, Bezziccheri, Ciaroni, Brisigotti, Di Palo. A disposizione: Barzanti, Cambrini, Galeazzi, Lucciarini, Nardini, Orefice, Rossetti, Rulli, Sema. Allenatore: Galloppa

Pareggio giusto quello tra il Pontedera e la Vis Pesaro. Per i Granata a segno Bartoli su rigore. Anche qui comunque molte palle gol non sfruttate e nei minuti di recupero un gran tiro di Magozzi si è stampato sul palo. Questa volta i Granata di Caponi non sono stati fortunati e tornano a casa comunque con un buon pareggio contro una squadra tosta.

1-1

Giovanissimi B Pisa: Menichini, Cerretini, Galletti, Signorini, Chelucci, Lioci, Lovo, Macchi, Tararà, Doveri, Stroppiana. A disposizione: Bracci, Celli, Ciardelli, Dezi, Marcovina, Mariani, Silvestri, Vinciguerra, Vuturo. Allenatore: Nuti

Giovanissimi B Pontedera: Lami, Zanatta, Fallacara, Colzi, Scozzari, Rosati, Papi, Vannuzzi, Carbonell, Santini, Riccomi. A disposizione: Bicchierini, Castelli, Faggi, Fiore, Hognogi, Rossini, Santini, Terrosi, Vitillo. Allenatore: Creanza

Campo piccolo e melmoso a causa della pioggia. Il Pisa, con il coltello tra i denti per aver fatto un solo punto in quattro partite, ha accredito il Pontedera molto alto visto anche il campo non esageratamente grosso. Prima frazione dominata da i padroni di casa, con i Granata praticamente mai scesi in campo ma bravi a soffrire. Nel primo tempo il Pisa ha trovato il gol del vantaggio. Nella ripresa il Pontedera ha cambiato completamente il proprio volto, grazie ai cambi e a uno stravolgimento del modulo. I nerazzurri non hanno mai passato la metà campo e il Pontedera ha trovato il pareggio fallendo altre 3 palle gol nitide sotto porta. Una partita che ai punti è giusto sia finita con un pareggio. I ragazzi di Creanza dovranno ripartire dal bel secondo tempo che hanno disputato. Avanti così.

0-0

Giovanissimi Nazionali Pontedera: Cavallini, Gattai, Ambrosio, Fiaschi, Barbafieri, Conticelli, Cantini, Zucchelli, Vettori, Cremonini, Castiglioni. A disposizione: Accordino, Bellucci, Canu, Cecconi, Gentili, Orsini, Strambi, Taizzani, Argento. Allenatore: Pallini

Giovanissimi Nazionali Vis Pesaro: Petrucci, Nicolini, Cantisani Ugolini, Agostini, Scutaro, Marinelli, Mele, Monceri, Borazan, Filippucci. A disposizione: Bertuccioli, Fiorani, Fratti, Innocenti, Pemberton, Piccioni, Verde. Allenatore: Varriale

Partita finita a reti bianche ma tanti rammarichi per la squadra di Pallini che, come al solito, soffre troppo in fase realizzativa. Delle molte palle gol create nessuna è finita in rete. Predominio territoriale dei Granata che nel secondo tempo hanno avuto anche il vantaggio dell’uomo in più dopo l’espulsione del portiere della Vis Pesato. Il Pontedera però porta a casa un solo punto. C’è ancora molto da lavorare ma, ancora una volta, a dispetto del risultato, la prestazione c’è stata.

