Giornata Granata in occasione di Pontedera-Monza

L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente ai propri sostenitori che, in occasione della gara interna contro il Monza, avrà luogo la “Giornata Granata”. Per questo turno di campionato non saranno quindi validi gli abbonamenti e non sarà attiva la promozione #WEAREFAMILY.

Ricordiamo inoltre che le squadre di Serie C avranno diritto a un solo biglietto e quelle di Serie A e B a due biglietti, mentre non ci saranno disponibili accrediti per le squadre dilettanti.

