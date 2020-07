La società comunica di aver ingaggiato Andrea Mastino.Difensore, classe ’99, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Nell’ultima stagione ha collezionato 18 presenze in Lega Pro con la maglia dell’Olbia Calcio 1905.In precedenza ha disputato due campionati di Serie D con le maglie del Real Forte Querceta e del Gavorrano, vantando 65 presenze e 2 reti.Un grande in bocca al lupo ad Andrea per la sua nuova avventura con i colori biancazzurri.