Verso Livorno-Empoli: il racconto dei precedenti in casa labronica

Sfida numero 49 quella di venerdì sera al Picchi tra Livorno e Empoli con un bilancio nei 48 precedenti giocati di 12 vittorie azzurre, 19 pareggi e 17 affermazioni livornesi. Parlando delle sole gare giocate a Livorno, 23, i labronici hanno 15 volte, con 8 pareggi e nessun successo azzurro.

La prima sfida si giocò il 2 aprile del 1950, in Serie B, con i padroni di casa vittoriosi 3-0 con la doppietta di Bartolini e la rete di Ghezzani. Negli anni cinquanta seguirono tre sfide in Serie C, con due nuove vittorie dei padroni di casa (3-1 nel marzo 1953, con gol azzurro di Maluta, e 1-0 nel dicembre del 1953 con gol di Grazioli) prima del primo, 0-0, nell’ottobre del 1954.

Doppia sfida ancora in C negli anni Sessanta, 2-1 nel febbraio del 1962 (gol empolese di Gareffa) e nuovo pareggio nel 1963, 1-1 con Bertini a pareggiare il vantaggio labronico. Ancora sfide in Serie C negli anni settanta, con sette sfide che vedono sei vittorie e un pareggio. Successo 2-0 sia nell’ottobre del 1972 che nel settembre del 1973 così come nel settembre del 1974, 1-0. Seguono ancora tre successi, prima del pareggio a reti bianche del marzo 1979. Due pari, sempre 0-0 negli anni ottanta, con le sfida che torna nel terzo millennio.

Il 26 marzo del 2006 la prima sfida in A tra le due squadre, con il Livorno che si impose 2-0 grazie alle reti di Morrone e Lucarelli; pareggio per 0-0 la stagione successiva, prima della nuova vittoria labronica, 1-0 firmato Tavano, nel gennaio del 2008. La gara torna anche nel campionato 2008/09, in B, con un nuovo 0-0.

Arriviamo alle ultime sfide, con il Livorno vittorioso 2-1 nel novembre del 2010 (Miglionico e Iori a render vana la rete di Coralli) prima di un nuovo 0-0. Chiudiamo con le due gare del campionato 2012/13 con il Livorno vittoiroso prima in stagione regolare per 4-2 (Siligardi, Emerson, Paulinho e Bigazzi per i padroni di casa, Cori e Spinazzola per gli azzurri) e poi nel ritorno della finale playoff con Paulinho a decidere la gara.

Questo nel dettaglio tutte le sfide giocate in casa amaranto tra Livorno e Empoli:



1949/50 Serie B Livorno-Empoli 3-0

1952/53 Serie B Livorno-Empoli 3-1

1953/54 Serie C Livorno-Empoli 1-0

1954/55 Serie C Livorno-Empoli 0-0

1961/62 Serie C Livorno-Empoli 2-1

1963/64 Serie C Livorno-Empoli 1-1

1972/73 Serie C Livorno-Empoli 2-0

1973/74 Serie C Livorno-Empoli 2-0

1974/75 Serie C Livorno-Empoli 1-0

1975/76 Serie C Livorno-Empoli 2-0

1976/77 Serie C Livorno-Empoli 1-0

1977/78 Serie C Livorno-Empoli 1-0

1978/79 Serie C Livorno-Empoli 0-0

1979/80 Serie C Livorno-Empoli 0-0

1982/83 Serie C Livorno-Empoli 0-0

2005/06 Serie A Livorno-Empoli 2-0

2006/07 Serie A Livorno-Empoli 0-0

2007/08 Serie A Livorno-Empoli 1-0

2008/09 Serie B Livorno-Empoli 0-0

2010/11 Serie B Livorno-Empoli 2-1

2011/12 Serie B Livorno-Empoli 0-0

2012/13 Serie B Livorno-Empoli 4-2

2012/13 Serie B – Playoff Livorno-Empoli 1-0

Continua a leggere su empolicalcio.net