Serie D. Moscariello: “Prato, Aglianese e Rimini destinate al primo posto”

Un punto che per noi è ottimo, in casa di una squadra come il Prato. Ma c’è molto rammarico per come è maturato il pareggio: con un pizzico di attenzione in più e di cattiveria avremmo potuto portare a casa i tre punti”. E’ soddisfatto, i Roberto Moscariello, allenatore del Progresso, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dai suoi sul campo dei biancazzurri: “Quando fai queste buone prestazioni dispiace tornare a casa con un punto soltanto, che, ripeto, per noi che facciamo un campionato diverso da quello del Prato è comunque ottimo – insiste Moscariello -. Abbiamo preso rigore contro a pochi minuti dalla fine. Sarebbe bastato un pizzico di attenzione in più. Un fallo comunque molto dubbio, ma ormai è andata così

Prato, Aglianese e Rimini faranno un campionato diverso dal nostro, per lottarsi il primo posto finale”.