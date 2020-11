Obiettivo Benevento, la prima di Prandelli in panchina

Uno stadio che un giovanissimo Venuti , in un’altra intervista, ha raccontato di aver sognato di vivere un giorno da protagonista, e di esservi riuscito.

“Dai pulcini alla prima squadra con tanti sacrifici – ha raccontato su Repubblica – con la voglia di continuare a lavorare duramente. E quella sera contro il Bayern, anche se come raccattapalle, c’ero anche io, per me è stato come toccare il cielo con un dito…purtroppo ricordo bene i nostri goal ma anche quello di Robben. L’altro giorno ne ha parlato anche Mister Prandelli in un discorso alla squadra….ha anche fatto una battuta a Ribery».

Ieri i viola sono tornati ad allenarsi in vista della sfida contro il Benevento.