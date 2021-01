Grinta e gol, il primo tempo della Fiorentina vale tre punti contro il Crotone

Poteva essere una vittoria più rotonda e meno sofferta, ma i tre punti sono il giusto risultato per una buona prova dei viola contro l’ultima della classifica. Non serve fare analisi raffinate per vedere quanto di buono viene dalla buona serata di Prandelli&Co, una risposta al crollo clamoroso di Napoli della scorsa domenica.

L’obiettivo era rimettersi in carreggiata ed è stato raggiunto già nel primo quanto i viola avrebbero potuto arrontondare ancora di più quanto creato. Due gol di pregevole fattura spianano la strada a una Fiorentina che sembra in procinto di saldare il risultato ben oltre il 2-0 del quarantacinquesimo.

Nella ripresa due occasioni per Vlahovic parate da Cordaz, ci prova anche Castrovilli con un pallonetto in corsa, ma il goal lo firma Simy di testa al 65′ riaprendo la partita. Doppio cambio viola con Kouame e Martinez Quarta dentro al posto di Igor e Vlahovic.

Nel finale occasioni per Martinez Quarta in contropiede e Pulgar, ma il punteggio non cambia. Tre punti pesanti per la Fiorentina.

