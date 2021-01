Intervista con Dusan Vlahovic scelto come Giocatore del Mese di Dicembre.

Al microfono dei canali ufficiali della Fiorentina, il centravanti serbo ha espresso la sua soddisfazione per il premio avuto grazie ai voti dei tifosi iscritti al programma a premi InViola.

“Il gol più bello segnato a dicembre? Sicuramente quello con la Juve”, dice sicuro. “Ieri ero molto contento per la squadra e per il mister, so quanto ci tenevamo a vincere contro il Cagliari.”

IL VIDEO