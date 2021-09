Non c’è due senza tre, la Fiorentina batte anche il Genoa

Protagonisti ancora chi non ti saresti aspettato. La costante della squadra di Italiano è questa: cambiano gli interpreti, ma non la prova. Tutti, quasi, sempre pronti.

Una splendida conclusione del subentrato Saponara sblocca la partita con Bonaventura che chiude il match nel finale; al Genoa non basta un rigore di Criscito in pieno recupero.

Gli highlights

Una partenza così non accadeva dalla stagione 2015/16, conclusa al quinto posto. Il primo tempo, condizionato da una fortissima pioggia, aveva mostrato un dominio piuttosto sterile per la Fiorentina. Nell’intervallo Italiano indovina il cambio e Saponara (dentro per Nico Gonzalez) sblocca il match con una grande giocata di destro in area al 60′. Suo l’assist a Bonaventura a un minuto dal recupero per il bis.

Nove punti per Italiano, terzo ko in quattro giornate per il Genoa: inutile la rete di Criscito che realizza il rigore (dubbio a dir poco, nonostante la VAR) dell’1-2 all’ultimo di recupero.

Il dopo partita

Italiano: “Non dobbiamo perdere questa dedizione che mettiamo sempre in campo, è la strada giusta”, Bonaventura: “Siamo il giusto mix di giovani e giocatori d’esperienza, ma Italiano sta facendo la differenza”, Castrovilli intanto è in ospedale per accertamenti dopo la botta al costato