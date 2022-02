Cabral si presenta: “Mi preparo da una vita alla maglia numero 9”

“Mi preparo da una vita ad indossare la numero ‘9’. Mi sento pronto per questa sfida”.

Botta e risposta vincente tra il neoacquisto arrivato dal Basilea nella conferenza con i giornalisti.

Lo streaming non ferma l’interazione, anzi

Cosa ti ha spinto ad accettare la Fiorentina?

“È stata una decisione facile perché ho la possibilità di rappresentare una squadra così importante”.

Hai già fatto amicizia con qualcuno del gruppo?

“Ovviamente ho conosciuto Igor che è brasiliano come me e mi sta aiutando molto sia sulla lingua che sull’inserimento del club. Ma in generale sono stato accolto bene da tutti”.

Ti piace il campionato italiano?

“Sì, mi piace molto, lo seguivo fin da quando ero piccolo. Grazie a Dio ho la possibilità di giocare qui”.

Giocatori a cui ti ispiri e idoli da bambino?

“Mi sono sempre ispirato a Ronaldo il Fenomeno, l’ho visto giocare fin da quando ero piccolo ed è sempre stato per me fonte di ispirazione”.