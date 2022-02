Eleven Sports, il palinsesto di febbraio 2022

Eleven, la casa dei campioni e dei grandi eventi sportivi, per tutto il mese di febbraio presenta una la straordinaria offerta dedicata allo sport tra calcio, basket, pallamano, nuoto, motori e tanto altro per oltre 1000 ore di diretta.

Non solo grandi eventi live, anche tanti approfondimenti con l’obiettivo di offrire sempre più una panoramica multisport a 360 gradi. “4 chiacchiere con..”, “ParliamoC” ed “Eleven Questions” saranno i format interamente dedicati alla Serie C, che si sommano ai focus editoriali previsti per ogni match of the week che, come ormai consuetudine, prevedono ampio pre e post partite con tanti contenuti da bordocampo. Grande spazio anche al basket con la conferma di “Euroleague stories” e il lancio di “Basket talks”, dei focus dedicati ai campioni della palla a spicchi per conoscere le storie e il dietro le quinte dei grandi eventi. La casa Eleven ospita anche nuovi volti grazie ad approfondimenti sportivi dando spazio anche ad un’ampia programmazione social con le “hot news” degli influencer Luca Quattrone e Lisa Offside.

Sarà un mese quello di febbraio su Eleven che si prospetta ricco di gol ed emozioni. In Serie C saranno sette i turni di campionato che saranno disputati nei prossimi 28 giorni, con ben tre turni infrasettimanali. Si parte dal derby emiliano Reggiana-Modena, che mette in palio punti pesanti in chiave promozione (mercoledì 2 febbraio ore 21). Una corsa verso la B tutta da scrivere anche nei gironi A, con la sfida a distanza fra Padova e Sudtirol, e nel girone C dove la concorrenza al Bari è davvero molto folta. Chiusa la parentesi del calciomercato, si scoprirà se gli equilibri cambieranno. Sarà un febbraio ricco di derby, come Palermo-Messina il 2 e Foggia-Bari il 26 che di fatto apriranno e chiuderanno il mese. Oltre ovviamente ai Match of the Week, format che ha riscosso un grande successo e che prevede approfondimenti pre-gara e post-gara per le migliori partite di ogni turno.



L’offerta premium comprende anche il basket, che a febbraio vivrà su Eleven Sports grandi momenti, sia per quanto riguarda le migliori squadre di club, sia le nazionali. L’Eurolega e l’Eurocup proseguiranno con le rispettive regular seasons: nella massima competizione continentale sarà sicuramente protagonista l’Olimpia Milano di coach Messina attesa, tra le altre, da avversarie di livello come Fenerbahçe (3 febbraio) e Olympiacos (24 febbraio). Anche in Eurocup sarà un mese all’insegna delle grandi sfide per Virtus Bologna, Trento e Venezia: tra queste, da non perdere la trasferta del 9 febbraio della squadra di coach Scariolo, che testerà contro il Valencia le sue ambizioni europee. Ma, come dicevamo, sarà un febbraio davvero speciale per la pallacanestro su Eleven Sports, perché a tutto questo si aggiungeranno i grandi eventi internazionali, a partire dalle qualificazioni al Mondiale di basket femminile in programma dal 10 al 13 febbraio, con squadre di assoluto livello, prima fra tutte gli Stati Uniti, che cercheranno di staccare il pass per la competizione che si disputerà tra settembre e ottobre 2022 in Australia. Ma anche le nazionali maschili non saranno da meno, con le qualificazioni al Mondiale del 2023 in programma dal 24 al 28 febbraio. L’Italia sarà assoluta protagonista grazie alla doppia sfida all’Islanda (24 e 27 febbraio). La sfida del PalaDozza di Bologna, in particolar modo, sarà accompagnata da un lungo live su Eleven Sports, che seguirà passo dopo passo i ragazzi di Romeo Sacchetti con interviste, contenuti esclusivi e approfondimenti. E per tutti gli appassionati di sport ci saranno grandi appuntamenti di pallamano, con la Fase Finale della Coppa Italia (in programma a Salsomaggiore dal 3 al 6 febbraio), i campionati di Serie B femminile di calcio e di A1 femminile e maschile di pallanuoto che ritornano dopo un lungo stop, oltre alla fase cruciale della Jupiler Pro League. La Serie A belga, dominata dalla sorpresa Union Royal St Gilloise, entra nel vivo con Eleven che seguirà anche le semifinali della Coppa nazionale, in cui cercano gloria Kas Eupen, Anderlecht, Club Brugge e Gent.

Come vedere i contenuti di Eleven Sports

Su Eleven l’esperienza di visione punta su una nuova tecnologia altamente performante ed interattiva che consente una facilità di fruizione per dare il meglio agli abbonati, come dimostra la grande novità di quest’anno: l’introduzione di una nuova piattaforma proprietaria in grado di esaltare ogni attimo di gioco, ogni record, le performance dei migliori atleti e dei top club. L’offerta Eleven è disponibile su una vasta gamma di dispositivi.

Da desktop: Edge, Chrome, Firefox o Safari su PC o Mac. Da mobile: Chrome o Safari su dispositivi Android o iOS. Dispositivi mobili: Cellulari e tablet Android – Android 5.0, iPhone e iPad – iOS 14 o successiva. Smart TV ,Apple TV – tvOS 14, Android TV – Android 5.0, Samsung Smart TV – Tizen 4.0 o successive (IN FASE DI RILASCIO). Casting Airplay – dall’app Eleven Sports per iOS.