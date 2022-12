MatchWornShirt, la maglia indossata dai giocatori in una partita della Fiorentina

Grazie alla nostra nuova partnership con MatchWornShirt, i fan di tutto il mondo avranno l’opportunità di possedere uno degli emblemi del calcio. La maglia indossata dai giocatori in una partita ufficiale.

Avvicinare i fan all’essenza del gioco è l’obiettivo di Match Worn Shirt. La piattaforma internazionale di fan engagement offre ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di fare offerte per le maglie indossate dai loro calciatori preferiti. I tifosi avranno un accesso esclusivo al club e allo stesso tempo potranno immortalare un momento della storia del calcio per l’eternità.

L’Head of Business Development di MatchWornShirt, James Flude, ha dichiarato: “L’Italia continua a essere un grande mercato in crescita per noi e, mentre la Serie A continua a far crescere il suo pubblico globale, siamo lieti di aggiungere un’altra iconica squadra italiana alla nostra piattaforma, la Fiorentina. Attraverso la nostra partnership porteremo le maglie indossate dalla Fiorentina in tutto il mondo”.

Il Revenue Manager della Fiorentina, Enrico Peruzzo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a MatchWornShirt nella nostra rete di partner internazionali. Siamo felici di offrire l’accesso a un’innovativa piattaforma digitale che consentirà agli appassionati di calcio di collezionare le maglie indossate dai nostri giocatori. Questo accordo con MatchWornShirt fa parte del nostro obiettivo di internazionalizzare il club coinvolgendo i nostri tifosi in tutto il mondo”.

Basta andare su www.matchwornshirt.com, creare un account e iniziare a fare offerte con un semplice click.