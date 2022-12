Parità tra i viola e i monegaschi

La Fiorentina ha affrontato il Monaco in un altro test importante in vista della ripartenza delle gare ufficiali, prevista per il 4 gennaio. La partita è terminata in parità, con il risultato di 1-1. La Fiorentina è passata in vantaggio nel primo tempo con una rete di Ranieri, ma il Monaco è riuscito a pareggiare con Boadu nella ripresa.

Gli highlights di Fiorentina-Monaco 1-1

La Fiorentina ha effettuato diversi cambi durante la partita, inserendo Jovic, Barak e Duncan a metà secondo tempo, mentre il Monaco ha sostituito Ben Seghir con Embolo subito dopo l’inizio della ripresa. Ci sono stati anche diversi cartellini gialli durante il match, con Biraghi e Mandragora ammoniti per la Fiorentina e Magassa per il Monaco.