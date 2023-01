Roma-Fiorentina, dove vederla in tv e in streaming

I 3 punti potrebbero dare la giusta consapevolezza per affrontare i prossimi incontri: chi li conquisterà?

Dove vederla in tv e in streaming

Puoi vedere Roma-Fiorentina, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand.

Qui trovi il link per attivare DAZN.

A che ora inizia Roma-Fiorentina

Le due squadre si affronteranno per la diciottesima giornata di campionato domenica 15 gennaio alle 20.45.

La telecronaca della partita

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma-Fiorentina: i precedenti

Il bilancio tra le due squadre è in favore dei giallorossi. In totale, 191 incontri: