“Affrontare la Juventus come una partita da dentro o fuori”

Ieri l’allenamento dei viola a Coverciano, oggi le parole del tecnico viola alla vigilia della sfida di Torino ai canali ufficiali della Fiorentina.

L’intervista di Vincenzo Italiano

Italiano ha ammesso che la squadra sta giocando bene, ma manca l’ultimo guizzo che permetterebbe di raccogliere i punti che meritano. Ha dichiarato che la squadra sta lavorando bene, ma che deve trovare l’intuizione che gli permetta di fare il salto di qualitĂ .

Italiano ha affermato che il team si sta concentrando sulla partita contro la Juventus, che sarĂ difficile, ma che subito dopo si penserĂ alle prossime partite. Ha confermato che Castrovilli sarĂ tra i convocati, mentre Sottil ancora no. Ha dichiarato che la squadra è consapevole dell’importanza della partita per i tifosi e che tutti insieme dobbiamo fare meglio.

Il tecnico ha sottolineato che la partita contro la Juventus può essere un punto di svolta e che la squadra ha lavorato al meglio per prepararla. Ha dichiarato che la Juventus è una squadra di altissimo livello e che per questo non bisogna sbagliare atteggiamento.

Ha affermato infine che le parole del presidente Commisso sono importanti perché trasmettono la sua vicinanza e passione per la squadra e che tutti sono consapevoli che si possono migliorare ancora.