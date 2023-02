Empoli da applausi: pari all’ultimo respiro contro lo Spezia

Mentalità e attributi alla prova della rimonta: Empoli pareggia contro lo Spezia

All’ultimo respiro e con pieno merito, l’Empoli conquista un punto prezioso in rimonta contro lo Spezia grazie a Nicolò Cambiaghi ed alla rete al 94′ di Vignato che fissa il risultato sul 2-2 finale. Grande reazione dell’Empoli al doppio svantaggio per giunta dal 20′ della prima frazione con l’uomo in meno. Ma, come dimostrato in altre circostanze, a questa squadra non mancano mentalità ed attributi anche quando la strada sembra mettersi in salita.

Azzurri in campo con il 4-3-1-2, tornano dal primo minuto Ismajli al centro della difesa e Cambiaghi in coppia con Caputo. Spezia invece in formato 3-5-2 con Verde a supporto di Shomurodov in attacco. Al 4’ cross da sinistra di Bandinelli per Caputo, testa alta sopra la traversa. Ancora Empoli in avanti: recupero alto di Bandinelli palla per Baldanzi che con il destro calcia centrale. Azzurri propositivi sin da subito, Spezia che attende compatto per poi ripartire. Al minuto numero venti calcio di rigore per lo Spezia ed espulsione diretta per Parisi che tocca la palla di mano, quasi sulla linea di porta, a seguito di una deviazione di Wisniewski su azione d’angolo. Dal dischetto si presenta Verde che si fa ipnotizzare da Guglielmo Vicario che para anche la respinta. Ma dopo una revisione al Var il direttore di gara fa ripetere con Verde che stavolta batte Vicario dagli undici metri. Subito un cambio per gli azzurri con mister Zanetti che inserisce Cacace per Baldanzi, Empoli adesso 4-3-2. Al 32’ arriva il raddoppio dello Spezia con un gran sinistro di Verde che si infila all’incrocio dei pali. Empoli che tenta di reagire, Spezia che non cambia il suo piano gara neanche con la superiorità numerica. Ci provano Cambiaghi e Bandinelli senza esito. Azzurri che attaccano e che vanno vicini alla rete con un calcio piazzato di Marin che viene allontanato quasi all’altezza della linea di porta da Reca. Prima frazione che si chiude con il doppio vantaggio dello Spezia.

Ripresa che si apre senza sostituzioni e con gli ospiti che dopo quattro minuti della ripresa rimangono in dieci per il secondo giallo ad Esposito per un intervento in ritardo su Akpa Akpro. Empoli che spinge e ci crede: al termine di una azione insistita avviata da un corner di Marin, Cambiaghi manda alto di sinistro. Al 60’ doppio cambio per gli azzurri: dentro Stojanovic e Piccoli per Ebuehi ed Akpa Akpro. L’Empoli continua ad attaccare alla ricerca della rete, la squadra di Gotti è raccolta dietro per chiudere ogni varco. A minuto 68 prodezza di Dragowski su colpo di testa di Caputo innescato da un calcio d’angolo di Marin. Lo Spezia quando può ripartire è pericoloso: Amian mette a lato da posizione invitante. Dall’altra parte invece è Nicolò Cambiaghi a fare centro con una precisa conclusione mancina che si infila sotto la traversa. Svantaggio dimezzato. Ci crede l’Empoli: gran palla in profondità di Stojanovic per Caputo che di prima spara alto. Poco dopo iniziativa di Cacace che entra dentro al campo e ci prova dal limite, palla alta non di molto. Al minuto 85 mister Zanetti manda dentro Satriano e Vignato per Caputo e Bandinelli. Concessi cinque minuti di recupero. L’Empoli ci crede e al 94’ trova meritatissimo pareggio: tiro di Marin deviato, allora c’è la staffilata di destro di Emanuel Vignato che batte Dragowski. Prima rete in azzurro per il numero 55, gol all’esordio per lui. Che cuore, che orgoglio, che carattere questa squadra. Non c’è più tempo: al Castellani è 2-2

EMPOLI-SPEZIA 2-2

Tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli (85’ Vignato); Baldanzi (26’ Cacace); Caputo (85’ Satriano), Cambiaghi. All. Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani; Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Fazzini, Haas.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Amian, Nikolaou; Gyasi (63’ Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (79’ Cipot), Reca; Verde (52’ Ekdal), Shomurodov. All. Gotti.

A disposizione: Marchetti, Zovko; Beck, Krollis, Ferrer, Maldini.

ARBITRO: Antonio Giua di di Olbia (Alassio/Colarossi; Gariglio; Di Paolo/Paterna)

AMMONITI: Vicario, Nikolaou, Verde, Esposito, Ekdal

ESPULSO: 20’ Parisi per fallo di mano, 49’ Esposito per doppio ammonizione

MARCATORI: 26’ Verde su rigore, 32’ Verde, 71’ Cambiaghi, 94’ Vignato

Testo e tabellino da empolifc.com