Verso Juve-Fiorentina, l’allenamento a Coverciano dei viola

Continua la preparazione verso Juventus vs Fiorentina, viola in campo a Coverciano per la seduta di allenamento.

La Juventus, allenata da Allegri, scenderà in campo con un 3-5-2 con Szczesny tra i pali e una difesa composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo Locatelli e Rabiot sono in pole per una maglia da titolare, mentre in attacco Chiesa è favorito su Di Maria. Il recupero di Paredes rappresenta un’altra buona notizia per i bianconeri.

La Fiorentina, allenata da Italiano, giocherà con un 4-3-3 e Terracciano difenderà i pali. Il tecnico dei viola ha due dubbi per la formazione iniziale: Barak o Duncan a centrocampo e Kouame o Ikoné in attacco. Nonostante l’assenza di Sottil, recuperato ma non ancora pronto a giocare, la Fiorentina sarà comunque pronta a lottare per ottenere un risultato positivo a Torino.