Reggina a terra, Pisa vola: 2-0 nerazzurro in Calabria

A Reggio Calabria umori opposti con i toscani che tornano a casa con tre punti d’oro per l’alta classifica.

REGGINA-PISA 0-2

REGGINA (4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Terranova, Cionek, Gagliolo; Fabbian, Crisetig, Hernani; Rivas, Ménez; Strelec. Allenatore: Inzaghi

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves, Nagy, Gargiulo; Morutan, M. Tramoni; Moreo. Allenatore: D’Angelo

La cronaca

In breve la Reggina incappa nell’ennesima sconfitta nel girone di ritorno mentre il Pisa ne esce vincitore, con un secondo tempo da applausi. con un risultato finale di 0-2.

Nonostante la Reggina abbia cercato di creare opportunità con 9 calci d’angolo, la squadra di casa non è riuscita a concretizzare sotto porta. Il Pisa ha invece sfruttato alcune opportunità, segnando due goal con Gliozzi e Gargiulo nella ripresa.

Se la prestazione della Reggina è stata generalmente sottotono, con alcuni calciatori che non hanno giocato al loro livello e scelte discutibili da parte dell’allenatore, il Pisa, d’altra parte, ha giocato con intensità e determinazione, conquistando una vittoria meritata. La sconfitta lascia la Reggina in un periodo difficile, con un futuro incerto per Inzaghi. Sotto la Torre invece si festeggia, la classifica torna a sorridere e fa sognare.