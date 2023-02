Braga-Fiorentina: dove vederla in televisione

Appuntamento giovedì 16 febbraio, ore 18:45, per la prima gara tra i viola e i portoghesi.

Il match d’andata dello spareggio di Conference League che vede coinvolti il Braga e i viola sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253).



Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.

La rifinitura prima della trasferta di Braga

Le immagini della seduta dei gigliati svolta al centro sportivo Davide Astori prima della partenza per la gara contro il Braga.