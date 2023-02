Sette punti in 3 gare, 10 gol fatti, primo posto in classifica dopo la prima giornata della eSerie A TIM per l’Empoli Esports che nelle prime sfide di regular season, con Sales98, ha battuto l’Udinese 5-1, il Torino 3-2 e pareggiato 2-2 contro la Juventus.

eSerie A TIM – Le reti azzurre della prima giornata della regular season.

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.