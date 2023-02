Pontedera. Via al Progetto “I semi dell’etica” 2023

Progetto “I semi dell’etica”. Il Pontedera al liceo Liceo Scientifico XXV Aprile per promuovere il fair play

Al via una nuova avventura nel segno dell’etica nello sport, con il progetto sportivo-educativo de ‘I Semi dell’Etica’ giunto alla sua ottava edizione.

L’iniziativa, promossa da ACSI (Associazione di Sport Cultura e Tempo Libero) e realizzata in collaborazione tra Mecs (Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport), Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico) e Università Luiss Guido Carli, con la partnership istituzionale dell’ICS (Istituto per il Credito Sportivo), si rivolge agli studenti degli Istituti Scolastici Secondari di II grado del territorio nazionale che, ‘adottati’ dalle Società calcistiche di Lega Pro delle rispettive città di appartenenza, sono chiamati a svolgere una serie di attività didattiche e ludiche finalizzate ad una maggiore comprensione e adozione della cultura dell’etica nello sport, nonché all’accoglimento dei valori fondamentali nella vita quotidiana quali lealtà, tolleranza, rispetto ed amicizia.

Gli Istituti Scolastici aderenti si cimenteranno, con le classi di I e II anno, prima con lo svolgimento di un quiz-test su tematiche etiche, da svolgere online su piattaforma dedicata, poi con la produzione e registrazione di un video auto prodotto sull’etica nello sport, da condividere sui canali social coinvolti. A corollario delle attività previste, gli studenti degli istituti coinvolti, avranno la possibilità di incontrare in aula i protagonisti delle Società calcistiche di Lega Pro della propria città, al fine di ricevere una preziosa testimonianza sull’etica e sui sani valori che lo sport può trasmettere.

Una assoluta novità tra le attività proposte: lo svolgimento di una ‘Giornata Plastic Free’, durante la quale i giovani studenti coinvolti si dedicheranno alla pulizia di un parco o un impianto sportivo della loro città, documentando il tutto sui canali social e misurando la quantità di plastica raccolta. Inoltre, per le classi di quarto e quinto anno, sarà prevista un’interessante attività di orientamento, coordinata dall’Ufficio Orientamento dell’Università Luiss, che permetterà ai giovani studenti degli Istituti Scolastici aderenti di confrontarsi, in occasione di webinar dedicati, con degli ‘Ambassador sportivi Luiss’, studenti-atleti che racconteranno la loro esperienza nell’ambito del mondo universitario, rispondendo a tutte le curiosità dei loro giovani colleghi e dando loro importanti spunti di riflessione in vista delle future scelte accademiche.

All’iniziativa, pronte ad adottare un Istituto Scolastico della loro città, parteciperanno le seguenti Società del campionato di Lega Pro: Cesena F.C., Novara F.C., Olbia Calcio 1905, Piacenza Calcio 1919, F.C. Pro Vercelli 1892, A.S.D. San Donato Tavernelle, A.C. Trento, Virtus Entella, Aurora Pro Patria 1919, U.S. Pergolettese, U.S. Città di Pontedera.

Sono invece 20 gli Istituti Scolastici pronti ad intraprendere le attività proposte, distribuiti su tutto il territorio nazionale: Liceo Scientifico XXV Aprile (Pontedera), Liceo Gioia (Piacenza), Liceo Classico “Galluppi” (Catanzaro), Liceo Scientifico IESS (Reggio Emilia), Liceo scientifico “Marconi Delpino” (Chiavari), Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” Progetto promosso da In collaborazione tra Partner Istituzionale (Pesaro), Liceo Scientifico XXV Aprile, ISS “Tommaso Salvini” (Roma), Acof “Marco Pantani” (Busto Arsizio), IISS “Di Vittorio Lattanzio” (Roma), ITT “L. Bottardi” (Roma), Liceo Economico Sociale “Ettore Carafa” (Andria), Liceo Scientifico “A. Antonelli” (Novara), IISS “Leonardo Da Vinci” (Taranto), Liceo Scientifico “A. Avogadro” (Vercelli), Liceo “Antonio Gramsci” (Olbia), Liceo “Gravina” (Crotone), ISIS Fossombroni (Grosseto), IIS “Bruno Munari” (Crema), Istituto “Ivo De Carnieri” (Trento), ITE “Renato Serra” (Cesena).