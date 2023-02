Tifosi della Fiorentina, l’offerta WINDTRE Super Fibra & Netflix

WINDTRE è uno degli sponsor della Fiorentina e questo permette ai tifosi viola di accedere a diverse promozioni.

Ad esempio quella per l’offerta in fibra SUPER FIBRA con Netflix.

Come Funziona

Offerta valida per nuove attivazioni Super Fibra & Netflix Limited Edition fino al 28 febbraio in abbinamento a nuova offerta mobile con lo stesso intestatario che beneficia anche di Giga illimitati (escluse offerte solo voce e solo dati); il costo dell’offerta è di 23,99€/mese per 1 mese poi 33,99€/mese ed include il costo del modem (5,99€/mese per 48 mesi).



Diversamente, in caso di attivazione della sola componente fissa, l’offerta costerà 26,99€/mese per 1 mese poi 37,99€/mese. Costo attivazione: 19,99€. In caso di disattivazione dell’Offerta mobile abbinata, il Cliente pagherà il costo pieno dell’Offerta fissa.

Per fruire del Servizio Netflix è necessario disporre di un dispositivo compatibile (prodotto e venduto separatamente).