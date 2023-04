L’Atalanta tenta il colpo, la rimonta viola si ferma sul palo: 1-1

La considerazione tanto amara, quanto dal retrogusto dolce, è che la Fiorentina ha pareggiato una gara che un paio di mesi fa non avrebbe mai ripreso. E può perfino “lamentarsi “con la buona sorte per un palo che meritava più fortuna e uno Sportiello che avrei desiderato così in viola.

La gara ha avuto la solita garra di questo periodo incredibile della squadra di Italiano. Primo tempo a marchio viola, ma l’azione giusta capita agli ospiti al 37′ con Joakim Mæhle che si inserisce centralmente e con un tocco di esterno batte Terracciano. Tanto geniale nel gol quanto censurabile nei festeggiamenti sotto la tifoseria di casa. E dire che la Fiorentina aveva spinto per tutto il primo tempo, sfiorando il gol con Nico Gonzalez e Cabral, ma dopo lo svantaggio i viola hanno faticato a trovare la reazione.

Nella ripresa arrivano i cambi d’Italiano, la Fiorentina cambia veste ma non intensità. Deve tutto al VAR nel pari: un lungo consulto, saranno 7 i minuti di recupero, per vedere il fallo di mano di Toloi in area. Cabral, su gentile concessione di Gonzalez, tira e pareggia. I viola provano a vincerla, Biraghi “a freddo” (era appena entrato per Terzic) centra il palo su punizione. Non è l’unica occasione che fa gridare al gol, nel finale un intervento miracoloso di Sportiello che tiene a galla i suoi. L’Atalanta prova la beffa nei minuti di recupero ma la difesa viola tiene. Già un punto è un bicchiere mezzo pieno, una sconfitta sarebbe stata di troppa.

Il fatto tanto amaro, quanto dal retrogusto dolce, è che la #Fiorentina ha pareggiato una gara che un paio di mesi fa non avrebbe mai ripreso. E può perfino "lamentarsi "con la buona sorte per un palo che meritava più fortuna e uno Sportiello che avrei desiderato così in viola — Andrea Trapani (@andtrap) April 17, 2023

Non riesce l’aggancio a Bologna e Juve, ma la Fiorentina può continuare a sorridere.