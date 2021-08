Biraghi capitano, la grinta di Italiano per l’esordio in Serie A

Le parole del tecnico Vincenzo Italiano dalla sala stampa del Franchi.

ROMA – “Una delle squadre più forti del campionato, gente di grande valore. Sanno palleggiare ed hanno qualità. Saranno sicuramente protagonisti in questo campionato. Domani avremo il nostro primo esame contro la Roma di Mourinho, un esame importantissimo. Ci siamo preparati con la giusta attenzione, interpretando bene la gara. Vogliamo partire con il piede giusto, approcciare bene la gara e affrontare i giallorossi con la giusta mentalità”.

VLAHOVIC – “Dusan è convinto di far parte di questa squadra, è concentrato sulla Fiorentina e sulla partita di Roma. Penso che lo vedremo ancora in viola e quindi sarà al cento per cento un calciatore della Fiorentina”.

PEZZELLA – “Ci siamo salutati, German è una grande persona ed è stato sostituito con un altro grande ragazzo come Nastasic. Gli faccio una grande in bocca al lupo”.

NUOVO CAPITANO – “In questo momento Biraghi può prendere l’eredità di Pezzella. La sua voglia di riscatto può essere un riferimento per tutti i ragazzi. Devo ancora comunicarglielo”. Il vice capitano sarà invece tutto il resto della squadra, per tutto il gruppo deve sentirsi importante”.

FORMAZIONE – “Ho ancora tanti dubbi. Tutti i miei giocatori dovranno farsi trovare pronti, perché abbiamo davanti una lunga stagione. I ragazzi sanno che, per competere ai massimi livelli, bisogna lavorare forte durante la settimana”.

MILENKOVIC – Dopo aver firmato mi ha parlato e mi ha fatto emozionare. Penso che queste sono le vittorie più belle per un allenatore. Abbiamo in squadra un ragazzo di valore. Si è sempre allenato alla grande. Averlo a disposizione è un’arma in più per la Fiorentina e l’acquisto più bello”.



Source acfiorentina.com